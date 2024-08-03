Собственникам брошенных участков под Гурьевском объявлены предостережения

Собственникам брошенных земельных участков в Гурьевском районе объявлены предостережения за зарастание территории. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Как сообщается, сотрудники ведомства провели выездные обследования территории. По результатам проверки специалисты выявили три участка общей площадью 28 га, которые зарастали сорной травой. Признаков ведения хозяйства и обработки почвы на них не было, все земли принадлежат физлицам.

«По результатам выездного обследования установлено, что земельные участки зарастают многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. <...> В июле 2024 правообладателям земельных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства», — отмечено в релизе.