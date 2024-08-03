В лагере в Светлогорске массовое пищевое отравление, смена приостановлена

В лагере в Светлогорске массовое пищевое отравление, смена приостановлена
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в детском лагере

В детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих. Принято решение приостановить смену. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило управление Роспотребнадзора по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Сообщается, что дети заболели острой кишечной инфекцией. На момент публикации новости известно о 32 пострадавших, пятеро из них госпитализированы. Отмечается, что заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме, жизни детей ничто не угрожает.

Надзорный орган отметил, что по результатам эпидемиологической проверки выявлены нарушения санитарных требований. Роспотребнадзор подчеркнул, что распространение инфекции могло случиться по причине того, что первых заболевших не изолировали от коллектива.

«С целью установления причин и этиологии заболевания отобраны пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники, заболевшие дети. <...> Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере „Огонек“ с 03.08.2024», — говорится в сообщении ведомства.

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