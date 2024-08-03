Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в детском лагере

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в детском лагере
Фото: Виталий Нева / Новый Калининград
Продолжение: Власти решили проверить действия персонала «Огонька» на соответствие регламенту

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в своём телеграм-канале в субботу, 3 августа.

«По данному факту прокуратурой области будет дана оценка исполнению федерального законодательства и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находится процессуальная проверка, проводимая по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо прокуратуры, инцидентом заинтересовалось следственное управление СК РФ по Калининградской области. Пресс-служба органа отметила, что "по указанию руководителя <...> Дмитрия Анатольевича Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

В субботу утром стало известно, что в светлогорском лагере дети заболели острой кишечной инфекцией. На момент публикации новости было известно о 32 пострадавших, пятеро из них госпитализированы. Отмечалось, что заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме, жизни детей ничто не угрожает. Среди причин эпидемии калининградской Роспотребнадзор назвал нарушение санатарных требований, по которым первых заболевших должны были изолировать от общей группы отдыхающих.

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