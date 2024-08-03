Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в детском лагере

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в своём телеграм-канале в субботу, 3 августа.

«По данному факту прокуратурой области будет дана оценка исполнению федерального законодательства и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находится процессуальная проверка, проводимая по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо прокуратуры, инцидентом заинтересовалось следственное управление СК РФ по Калининградской области. Пресс-служба органа отметила, что "по указанию руководителя <...> Дмитрия Анатольевича Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".