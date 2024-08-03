Власти выделили 650 млн рублей на содержание уличного освещения в 2025-2026

Администрация Калининграда выделила 650 млн рублей на содержание сетей уличного освещения в течение 2025-2026 годов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчика обяжут следить за бесперебойной работой уличных фонарей, оперативно обслуживать их в случае поломок, проводить мероприятия по энергоэффективности, обслуживанию контроллеры и других видов систем управления, а также проводить инвентаризацию сетей наружного освещения и др. Исполнителя этих работ определят 22 августа.