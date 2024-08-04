Погода в Калининграде 4 августа

Днем в воскресенье, 4 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 0%). При этом Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды допускает вероятность небольшого дождя. Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутых Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +24-25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, слабый, около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.



На побережье днём будет всего на градус прохладнее, а на востоке региона в дневные часы традиционно теплее всего. В частности, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске обещают +25°C днём и около +11°C ночью. Ночные температуры на побережье из-за прогревшегося моря будут значительно выше — около +15°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в воскресенье будет малооблачно и без дождей. Утром температура составит +18,1°C, днем повысится до +23,5°C, а вечером ожидается +21°C. Ветер с юго-западного будет меняться на северный, влажность 99%.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» называет установившуюся погоду в регионе стабильной и умеренной.

«На ближайшие 3-5 дней перспективы пока что без серьезных перемен — над югом Европы сохраняется антициклон, а в северной Атлантике у побережья Норвегии и Британии будет „раскручиваться“ циклоническая депрессия, — сообщают администраторы сообщества. — Наш же регион все еще будет находиться между двумя барическими системами, при этом умеренно-прохладные воздушные массы, поступающие с запада и северо-запада обеспечат сохранение дневного температурного фона в пределах около +20...+25°С большую часть дней».

Существенные осадки, по данным синоптиков, стоит ожидать с сегодняшнего вечера и в течение суток понедельника «при прохождении волнового циклона».

«Также будут не исключены локальные грозы, в понедельник днем температуры „просядут“ до +18...+22°С. Со вторника вновь должна вернуться относительно сухая погода с преобладанием прояснений и приятным температурным фоном при прогреве (до +23....+25°С по области, местами возможно и чуть выше)», — добавляют эксперты.