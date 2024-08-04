Глава Минтруда заявил, что в Калининграде недостаточно объектов реабилитации

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, посетивший в Калининградской области центры «Новые горизонты» (Ладушкин) и «Детство» (Калининград, улица Красноярская), заявил, что в регионе недостаточно объектов для реабилитации.



«В Калининградской области применяются современные реабилитационные технологии, — цитирует министра пресс-служба правительства области. — В центрах сформирована хорошая материально-техническая база, сложились профессиональные команды. Но имеющихся объектов недостаточно. Поэтому мы обсуждали вопросы о выделении средств на строительство дополнительных объектов реабилитационной инфраструктуры в Калининградской области».

Котяков добавил, что уже достигнуты договоренности о строительстве социального стационара для пожилых людей в регионе.

«Это размещение квартирного типа, возможности для творчества, досуга. Предоставим региону типовые проекты, чтобы сократить сроки на разработку проектно-сметной документации и стартовать уже в будущем году», — пояснил Котяков.