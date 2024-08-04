Глава Минтруда заявил, что в Калининграде недостаточно объектов реабилитации

Глава Минтруда заявил, что в Калининграде недостаточно объектов реабилитации
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Социальные проблемы

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, посетивший в Калининградской области центры «Новые горизонты» (Ладушкин) и «Детство» (Калининград, улица Красноярская), заявил, что в регионе недостаточно объектов для реабилитации.

«В Калининградской области применяются современные реабилитационные технологии, — цитирует министра пресс-служба правительства области. — В центрах сформирована хорошая материально-техническая база, сложились профессиональные команды. Но имеющихся объектов недостаточно. Поэтому мы обсуждали вопросы о выделении средств на строительство дополнительных объектов реабилитационной инфраструктуры в Калининградской области».

Котяков добавил, что уже достигнуты договоренности о строительстве социального стационара для пожилых людей в регионе.

«Это размещение квартирного типа, возможности для творчества, досуга. Предоставим региону типовые проекты, чтобы сократить сроки на разработку проектно-сметной документации и стартовать уже в будущем году», — пояснил Котяков.

Ранее сообщалось о том, что министр одобрил строительство нового корпуса на 50 человек для реабилитационного центра «Новые горизонты».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter