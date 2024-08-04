СК забрал у полиции дело о нападении с молотком на 101-летнюю калининградку

В Калининграде у полиции забрали дело о нападении с молотком на 101-летнюю пенсионерку, являющуюся ветераном Великой Отечественной войны и передали в территориальное подразделение регионального управления Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в действиях нападавшего усматриваются признаки состава более тяжкого преступления — покушения на убийство.



«Предварительно установлено, что 31 июля текущего года в вечернее время 41-летний житель Калининграда проник в квартиру 101-летней женщины, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, и избил ее, причинив травму головы, — сообщает пресс-служба ведомства. — После этого мужчина не оказал никакой помощи потерпевшей и скрылся с места преступления. Пенсионерка госпитализирована, ей причинен тяжкий вред здоровью».