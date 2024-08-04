СК забрал у полиции дело о нападении с молотком на 101-летнюю калининградку

СК забрал у полиции дело о нападении с молотком на 101-летнюю калининградку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде у полиции забрали дело о нападении с молотком на 101-летнюю пенсионерку, являющуюся ветераном Великой Отечественной войны и передали в территориальное подразделение регионального управления Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в действиях нападавшего усматриваются признаки состава более тяжкого преступления — покушения на убийство.

«Предварительно установлено, что 31 июля текущего года в вечернее время 41-летний житель Калининграда проник в квартиру 101-летней женщины, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, и избил ее, причинив травму головы, — сообщает пресс-служба ведомства. — После этого мужчина не оказал никакой помощи потерпевшей и скрылся с места преступления. Пенсионерка госпитализирована, ей причинен тяжкий вред здоровью».

Ранее сообщалось, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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