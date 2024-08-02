Калининградец избил молотком свою 101-летнюю соседку

В Калининграде задержали 41-летнего местного жителя, напавшего на свою 101-летнюю соседку с молотком. По данным пресс-службы УМВД по Калининградской области, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



«Установлено, что злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру на улице Дмитрия Донского, где напал на 101-летнюю хозяйку жилища и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную, — уточнили в пресс-службе. — Получив сигнал о нападении, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали мужчину, который оказался соседом потерпевшей, и доставили его в отдел полиции».

Далее подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение, так как в момент нападения он находился, предположительно, под воздействием медикаментов (успокоительных препаратов). Подозреваемому (ранее он не был судим) назначен ряд необходимых экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления его психического состояния.

«Женщина находится в больнице, — уточнили „Новому Калининграду“ в пресс-службе ведомства. — У нее ушиб головного мозга, проблемы с глазом».