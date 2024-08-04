Калининградскому частному музею приходится избавляться от экспонатов из-за сноса (фото)

Калининградскому частному музею приходится избавляться от экспонатов из-за сноса (фото)
Фото предоставлено героем публикации
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Калининградский частный музей «Подвальчик с историями» вынужден избавляться от своих экспонатов из-за грядущего сноса дома № 14 по улице Рижской (музей находится по этому адресу). О том, что новое помещение еще не найдено, и что жители продолжают судиться с городскими властями, «Новому Калининграду» рассказал владелец музея Владимир Дорофеев.

«Пока мы не знаем, куда музей переедет, — сообщил он. — Думаем, ищем помещение и так далее. Любой помощи буду, конечно же, рад. За свою квартиру мы пока судимся, как и половина дома».

Ранее Владимир написал на странице своего музей «ВКонтакте», что «принял тяжёлое для себя решение» распилить старинную водопроводную трубу из лиственницы и передать её в дар двум музеям. Одна часть, по его словам, отправится во Фридландские ворота, а вторая — в музей «Водоканала». «Решение это вынужденное, т.к. нам скоро переезжать, и труба требует должного ухода, реставрации и сохранения. Передача состоялась 30 июля. Теперь она будет радовать всех жителей и гостей нашего города, которые посетят эти музеи! И главное её сохранят!» — написал Дорофеев.

Сама труба в коллекции музея оказалась в 2021 году, когда рядом с домом на Рижской проходили археологические раскопки. Тогда 13-летний Владимир договорился, что археологи передадут артефакт ему на хранение.

«Труба меня очень заинтересовала, т.к. я видел в музее Фридландские ворота экспозицию „Без канализации нет цивилизации“, и я загорелся идеей взять себе эту трубу. Мама помогла мне договориться с соседом, который как раз был начальником на этой стройке, вытащить трубу и привезти к моему музею. Вот так я спас уникальный экспонат, трубу из лиственницы — кёнигсбергский водопровод 19 века».

Напомним, что музей, организованный школьником Владимиром Дорофеевым, существует с 2020 года. За пять лет до его создания, весной 2015 года, во время капитального ремонта на улице 9 Апреля часть жителей дома № 14 обратилась к Николаю Цуканову (он был на тот момент губернатором) с просьбой расселить их, а другая часть требовала оставить дом и сделать в нем ремонт. Тогда же Цуканов поручил для начала достичь согласия между жильцами и выразил готовность помочь им с ремонтом здания.

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