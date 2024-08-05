Погода в Калининграде 5 августа

Днём в понедельник, 5 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами возможны осадки (вероятность 63%). Максимальная температура воздуха составит +21°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, ветер северный, с порывами до двух метров в секунду.

По данным синоптиков, в прибрежных муниципалитетах днем ожидается +20°C, ночью +18°C. На востоке области до +23°C днём, ночью +13°C. На всей территории региона в течение всего дня возможны умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается облачная с осадками погода. Температура утром +17,1°C, днем +20,2°C, вечером +20,5°C. Дожди ожидаются утром и в обед.