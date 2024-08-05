Погода в Калининграде 5 августа

Погода в Калининграде 5 августа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Днём в понедельник, 5 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами возможны осадки (вероятность 63%). Максимальная температура воздуха составит +21°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, ветер северный, с порывами до двух метров в секунду.

По данным синоптиков, в прибрежных муниципалитетах днем ожидается +20°C, ночью +18°C. На востоке области до +23°C днём, ночью +13°C. На всей территории региона в течение всего дня возможны умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается облачная с осадками погода. Температура утром +17,1°C, днем +20,2°C, вечером +20,5°C. Дожди ожидаются утром и в обед.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в первый рабочий день на неделе «днём около +18...+22°С, облачно с прояснениями и в течение суток ожидаются периодические дожди/ливни, есть вероятность гроз (осадки в особенности в ночные, утренние и дневные часы, вечером вероятность осадков ниже). Ветер переменный, на побережье и западе региона преимущественно северо-западный, 4-9 м/с».

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