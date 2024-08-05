«Дождливое начало и комфортное продолжение»: синоптики ожидают до +25°С

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Синоптическая обстановка в понедельник будет отмечаться «первыми августовскими существенными осадками», которые принесёт в регион слабый волновой циклон. Со вторника погода «восстановится и войдёт в умеренное русло». Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», дневные температуры, вероятнее всего, поднимутся до +25°С.

В понедельник днём дневная температура воздуха составит днем около +18...+22°С. «Облачно с прояснениями, в течение суток ожидаются периодические дожди/ливни, есть вероятность гроз», — сообщили синоптики.

Во вторник ночью температура составит +12...+15°С, днём — около +22...+25°С с переменной облачностью. Утром и днём местами синоптики не исключают вероятность небольших локальных кратковременных дождей.

В среду днём воздух прогреется до +22...+25°С (местами по области до +26°С). «Малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков», — добавили синоптики.

По предварительным данным, в четверг дневные температуры могут подняться выше +25°С за счёт поступления более тёплых воздушных масс. К пятнице и субботе «модели ожидают выход на регион атлантического циклона, который может принести осадки, похолодание и усиление ветра».

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