Приставы арестовали счета и «Мерседес» калининградки, задолжавшей по займу 3,1 млн

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Арест счетов и автомобиля побудил калининградку погасить трехмиллионную задолженность. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставам поступил исполнительный лист о взыскании с женщины задолженности 3,1 млн рублей по договору займа в пользу юридического лица, зарегистрированного в Пермском крае. Должнице было направлено требование, которое она не исполнила в указанные сроки, поэтому к ней были применены меры принудительного взыскания. Было установлено, что женщина владеет на праве собственности легковым автомобилем марки «Mercedes-Benz» 2018 года выпуска и имеет счета в кредитных организациях. На денежные средства был наложен арест, в отношении транспортного средства вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Утратив возможность пользоваться банковскими счетами и распоряжаться имуществом, калининградка перечислила всю сумму долга на депозитный счет отделения. Однако ограничения со счетов и имущества были сняты только после уплаты исполнительского сбора 121 тыс. рублей, вынесенного из-за несвоевременного погашения задолженности. Денежные средства поступили взыскателю и в бюджет государства.

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