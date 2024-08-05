В Светлогорске зафиксировали пять водяных смерчей в один момент

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В Светлогорске в Балтийском море зафиксировали пять водяных смерчей в один момент. Фотографию опубликовали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Эксперты отметили, что для появления подобных вихрей сейчас в регионе есть все условия: начиная от температуры воды и заканчивая видом облаков над регионом.

«Наличие относительно прогретой поверхности воды в море (около +20...+22°С), безветренной погоды с кучево-дождевой облачностью при довольно низкой температуре высоты образования осадков (около +7...+9°С) и приземного воздуха (+17...+19°С) сегодня становятся отличным условием для формирования водяных смерчей», — объяснили эксперты.

Отмечается, что на фото водяные смерчи немезоциклонного происхождения. Несмотря на своё непродолжительное существование, такие вихри способны нанести ущерб, например, срывать зонты, палатки, различные конструкции и даже крыши домов. «Немезоциклонный водяной смерч формируется за счет статичности процессов при возникновении завихрения на границе восходящего потока от относительно тёплой воды на краю кучево-дождевого облака и нисходящего потока в зоне осадков под кучево-дождевой облачностью. Для нашего региона характеры с июля по сентябрь при температуре воды выше +16...+18°С», — резюмировали синоптики.

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