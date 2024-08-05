Власти решили почти на месяц закрыть для проезда участок на Октябрьском острове

Власти города решили почти на месяц закрыть для проезда участок на Октябрьском острове. Об этом сообщила администрация Калининграда в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что это участок между Солнечным бульваром и аллеей Чемпионов — внутриквартальный проезд № 1. Его собираются перекрыть в целях обеспечения безопасности при строительстве коммуникационных сетей к музейному комплексу на Острове. Ограничения будут действовать с 26 ноября по 16 сентября.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядную организацию ООО „Смартстрой“», — говорится в сообщении властей.