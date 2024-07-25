Улицу Некрасова в Калининграде намерены перекрыть из-за капремонта трубопроводов

Улицу Некрасова закроют для проезда из-за капитального ремонта трубопроводов на участках тепловой сети. Об этом сообщили в администрации Калининграда.

Перекрытие улицы запланировано в районе дома № 75а по улице Александра Невского. Движение транспорта там будет ограничено с 6 по 11 августа. Второе перекрытие запланировано на 16 по 17 августа.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда, согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на МП „Калининградтеплосеть“», — сообщили в администрации.

Ранее горвласти сообщали, что участок теплотрассы на ул. Некрасова, на котором произошла крупная авария, решено включить в план капитального ремонта на 2024 год. Трубу прорвало вечером 12 декабря 2023 года. Вскоре после её замены случилась авария на соседнем отрезке. Ликвидацию последствий прорыва контролировала прокуратура. Работы были завершены поздним вечером 13 декабря 2023 года.