Объявлен сбор средств для 11-летнего калининградца с генетическим заболеванием

Благотворительный фонд «Берег надежды» собирает деньги для 11-летнего Артёма Горчакова. У мальчика есть генетическое заболевание — наследственная тубулопатия, гипофосфатемический рахит средней степени тяжести. Также у Артёма варусная деформация нижних конечностей, дисплазия тазобедренных суставов.

Мальчику необходимо постоянно бывать на медицинских обследованиях в федеральных центрах, где врачи контролируют состояние здоровья Артёма и корректируют дозы препаратов, среди которых есть и те, которые мальчик должен принимать в течение всей жизни. При поддержке фонда «Берег надежды» Артём проходит все необходимые медицинские процедуры в центре им. Алмазова в Санкт-Петербурге. На этот раз ребенку потребовались обследования головного мозга, аппарат на всю ногу и восстановительное лечение, также фонд оплачивает дорогу и проживание рядом с местом обследования. В помощь Артёму необходимо собрать 96 000 рублей.

Учится Артём в общеобразовательной школе, в свободное время любит кататься на велосипеде. На время велопрогулок мальчик снимает аппараты с обеих ног, чтобы шла правильная нагрузка на мышцы. Мама мальчика отмечает, что результаты лечения их очень радуют, состояние здоровья Артёма значительно улучшилось с момента начала лечения.

Помочь Артёму, перечислив посильную сумму, можно здесь.