Погода в Калининграде 6 августа

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Днём во вторник, 6 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями (вероятность осадков 77%). Максимальная температура воздуха составит +23°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, ветер западный, с порывами до трёх метров в секунду.

По данным синоптиков, в прибрежных муниципалитетах днем ожидается +20°C, ночью +18°C. На востоке области до +24°C днём, ночью +13°C, в течение дня возможны небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Температура утром +19,4°C, днем +22,8°C, вечером +19,6°C.

Согласно неофициальному прогнозу телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник «ночью в Калининграде и области около +12...+15°С (на побережье +14...+18°С), в ночные и утренние часы по области вероятен приземный туман. В дневные часы в Калининграде и области около +22...+25°С (на побережье — прохладнее, на востоке — теплее). Переменная облачность, в утренние и дневные часы местами не исключены небольшие локальные кратковременные дожди, к вечеру без существенных осадков. Ветер северного и северо-западного направления, 3-6 м/с».



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