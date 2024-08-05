Калининградка требует с клиники компенсацию за потерю зубов после лечения

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Жительница Калининграда хочет получить компенсацию со стоматологической клиники за некачественное лечение зубов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Калининградка обратилась в суд с иском к стоматологической клинике ООО «Ц.». Женщина указала, что в июне 2023 года она проходила в клинике эндодонтическое лечения пяти зубов для последующего протезирования под коронки. Заключив договор, истец полностью оплатила стоимость услуг — 49 546 рублей.

Ответчик же, по мнению женщины, исполнил свои обязанности ненадлежащим образом и с нарушением сроков. Так, в канале одного из зубов при лечении был оставлен кусочек медицинского инструмента, что привело к воспалению и удалению зуба. Еще один зуб, подвергшийся лечению, также был удален. Рядом расположенные зубы расшатались. Истцу было проведено три операции в клинике ответчика. Результатом оказанных услуг стало заключение работников ответчика о невозможности дальнейшего лечения и протезирования. Восстановление займет не менее 4 месяцев, женщина постоянно испытывает болевые ощущения.

Калининградка просит расторгнуть договор, взыскать с ответчика 49 546 рублей, в счет возмещения убытков взыскать 138 500 рублей (сумма, на которую удорожало протезирование после лечения у ответчика), а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Иск принят к производству суда.


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