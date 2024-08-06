«Водоканал» ищет подрядчика для реконструкции коллектора за 1,3 млрд рублей

В Калининграде ищут подрядчика для реконструкции коллектора от КНС-8 по улице Тихорецкой до проектируемой камеры действующего коллектора на Железнодорожной. Начальная сумма контракта — 1,3 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает областной «Водоканал», подрядчик станет известен 16 августа.

Согласно документам, подрядчик должен будет заняться реконструкцией сетей. Трубы канализации будут прокладывать на глубине до 12,2 метра. Общая протяжённость сетей составит 3,7 километра. Реконструкцию коллектора должны завершить в мае 2026 года.