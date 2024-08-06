Власти выделили более 30 млн рублей на систему видеонаблюдения в Южном парке

Городские власти выделили более 30 млн рублей на обустройство системы видеонаблюдения и оповещения в Южном парке в Калининграде. Анонс аукциона размещён на сайте регионального «Центра торгов».

Согласно информации в карточке, заказчиком является МБУ «Дирекция ландшафтных парков», подведомственная калининградской администрации. На установку систем видеонаблюдения и оповещения в парке в 2024 году выделили 30,5 млн рублей. Даты начала поисков подрядчиков, которые поставят властям города аппаратуру, пока что не названы.