В Южном парке вандалы снова разгромили туалет (фото)

В ночь на 30 января туалет в Южном парке снова подвергся нападению вандалов, сообщается в телеграм-канале дирекции ландшафтных парков Калининграда.
«Повреждено внутреннее оборудование, терминал, отопительная система. Кабинки закрыты. Ремонтируем. Откроем сразу после окончания ремонтных работ», — отмечается в публикации.
Дирекция ландшафтных парков регулярно жалуется на вандалов. В ноябре прошлого года неизвестные повредили туалет в Макс-Ашманн-парке. В июле разгромили модули в Южном парке и на Летнем озере.