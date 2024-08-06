Арендатор семи участков под Гурьевском получил предупреждение за сорняки и выпас скота

Арендатор семи участков под Гурьевском получил предупреждение за сорняки и выпас скота
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Арендатору семи участков в Гурьевском районе объявили предостережения из-за сорной растительности. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области во вторник, 6 августа.

Специалисты ведомства в июле провели выездное обследование семи сельскохозяйственных участков в Гурьевском округе. Все они принадлежат одному арендатору. Надзорный орган отметил, что в результате мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований к использованию земель.

«На одном из участков осуществляется выпас скота, в границах участка проходит мелиоративный канал, который зарастает. Части трех участков, примыкающие к дороге, окошены, остальные части зарастают. Три участка зарастают многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Арендатору земельных участков объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В начале августа стало известно, что ведомство объявило предостережения собственникам брошенных земельных участков в Гурьевском районе за зарастание территории. По результатам проверки специалисты выявили три участка общей площадью 28 га, которые зарастали сорной травой. Признаков ведения хозяйства и обработки почвы на них не было, все земли принадлежат физлицам.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter