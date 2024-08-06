Арендатор семи участков под Гурьевском получил предупреждение за сорняки и выпас скота

Арендатору семи участков в Гурьевском районе объявили предостережения из-за сорной растительности. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области во вторник, 6 августа.

Специалисты ведомства в июле провели выездное обследование семи сельскохозяйственных участков в Гурьевском округе. Все они принадлежат одному арендатору. Надзорный орган отметил, что в результате мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований к использованию земель.

«На одном из участков осуществляется выпас скота, в границах участка проходит мелиоративный канал, который зарастает. Части трех участков, примыкающие к дороге, окошены, остальные части зарастают. Три участка зарастают многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Арендатору земельных участков объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В начале августа стало известно, что ведомство объявило предостережения собственникам брошенных земельных участков в Гурьевском районе за зарастание территории. По результатам проверки специалисты выявили три участка общей площадью 28 га, которые зарастали сорной травой. Признаков ведения хозяйства и обработки почвы на них не было, все земли принадлежат физлицам.