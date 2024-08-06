Площадь и велозона: Булычев рассказал о планах по благоустройству Черняховска

Площадь и велозона: Булычев рассказал о планах по благоустройству Черняховска
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Черняховского округа планируют благоустройство площади Ленина в городе. Помимо этого, администрация муниципалитета решила обустроить велопешеходную зону, которая соединит парк Победы и «Белую стенку». О таких планах рассказал Сергей Булычев в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 6 августа.

Проект по реконструкции центральной площади Черняховска, по его словам, участвует в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды, итоги которого подведут 1 сентября. Булычев заявил, что сама площадь является сложным местом, «поскольку там проходит полоса отвода федеральной трассы». Потоки транспорта на ней необходимо развести.

«[Надо] сделать эту площадь площадью, чтобы она была комфортной, красивой. Это визитная карточка. <...> В этом году если мы победим, то должны уже отторговаться, подписать контракт, чтобы уже в следующем году, а может, что какую-то часть работ проведём в этом. Мы подготовительную работу ведём давно. Сани готовят летом, поэтому мы готовы к победе», — рассказал Булычев.

Он также отметил, что Черняховск продолжит участвовать в федеральных и региональных конкурсах по благоустройству. По словам главы администрации муниципалитета, в этом году начнётся обустройство велопешеходной зоны. Дорожка соединит собой парк Победы и пляж «Белая стенка», проложат её по подвесному мосту через Анграпу.

«Часто и мамы с колясками по этой тропе сегодня ходят. „Белую стенку“ немного привели в порядок, парк Победы привели в порядок, и сегодня мы хотим соединить эти две интересные территории велопешеходной дорожкой», — заявил Булычев о ближайших планах.

Черняховск не первый год участвует в проектах по формированию комфортной городской среды в малых городах России. Например, концепция благоустройства парковой зоны в Черняховске, получившая название «Городская долина», победила в таком конкурсе. Проект включал в себя благоустройство территории вокруг Замкового и Паркового прудов. За счёт внебюджетных источников (инвестор строил гостинично-деловой комплекс около Замкового пруда) должны бытли реконструировать набережную. В 2022 году был заключен контракт стоимостью 169 млн рублей на первый этап, а в начале 2023 года — на второй (за 31,2 млн рублей). Работы выполняла компания «Инвестрезерв». Благоустроенную территорию открыли в майские праздники.

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