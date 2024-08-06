Площадь и велозона: Булычев рассказал о планах по благоустройству Черняховска

Власти Черняховского округа планируют благоустройство площади Ленина в городе. Помимо этого, администрация муниципалитета решила обустроить велопешеходную зону, которая соединит парк Победы и «Белую стенку». О таких планах рассказал Сергей Булычев в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 6 августа.

Проект по реконструкции центральной площади Черняховска, по его словам, участвует в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды, итоги которого подведут 1 сентября. Булычев заявил, что сама площадь является сложным местом, «поскольку там проходит полоса отвода федеральной трассы». Потоки транспорта на ней необходимо развести.

«[Надо] сделать эту площадь площадью, чтобы она была комфортной, красивой. Это визитная карточка. <...> В этом году если мы победим, то должны уже отторговаться, подписать контракт, чтобы уже в следующем году, а может, что какую-то часть работ проведём в этом. Мы подготовительную работу ведём давно. Сани готовят летом, поэтому мы готовы к победе», — рассказал Булычев.

Он также отметил, что Черняховск продолжит участвовать в федеральных и региональных конкурсах по благоустройству. По словам главы администрации муниципалитета, в этом году начнётся обустройство велопешеходной зоны. Дорожка соединит собой парк Победы и пляж «Белая стенка», проложат её по подвесному мосту через Анграпу.

«Часто и мамы с колясками по этой тропе сегодня ходят. „Белую стенку“ немного привели в порядок, парк Победы привели в порядок, и сегодня мы хотим соединить эти две интересные территории велопешеходной дорожкой», — заявил Булычев о ближайших планах.