Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в июле превысил 600 тыс. человек

В июле пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» превысил 600 тыс. человек. Об этом сообщили в телеграм-канале воздушной гавани во вторник, 6 августа.

Отмечается, что динамика по сравнению с июлем прошлого года составила +14%. В настоящее время из «Храброво» самолёты летают по 25 внутрироссийским и двум международным направлениям.

Подводим итоги июля Пассажиропоток — 616 954 человека. 23% пассажиропотока обслуживает «Аэрофлот», на втором месте «Победа» (19%), на третьем — «Россия» (15%)«, — подытожила пресс-служба аэропорта.