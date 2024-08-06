Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в июле превысил 600 тыс. человек

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в июле превысил 600 тыс. человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В июле пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» превысил 600 тыс. человек. Об этом сообщили в телеграм-канале воздушной гавани во вторник, 6 августа.

Отмечается, что динамика по сравнению с июлем прошлого года составила +14%. В настоящее время из «Храброво» самолёты летают по 25 внутрироссийским и двум международным направлениям.

Подводим итоги июля Пассажиропоток — 616 954 человека. 23% пассажиропотока обслуживает «Аэрофлот», на втором месте «Победа» (19%), на третьем — «Россия» (15%)«, — подытожила пресс-служба аэропорта.

В июне «Храброво» принял 500 тысяч пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажиропоток на международных рейсах аэропорта в первом полугодии снизился на 28% по сравнению с показателями прошлого года.

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