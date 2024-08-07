Погода в Калининграде 7 августа

Днем в среду, 7 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 0%). О том, что осадков не ожидается, сообщает и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутых Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +24°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, слабый, около 2 метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём будет на пару градусов прохладнее, а на востоке региона в дневные часы традиционно теплее всего. В частности, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске обещают +26°C днём и около +13°C ночью. Ночные температуры на побережье из-за прогревшегося моря будут значительно выше — около +17°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в среду небо будет ясным и вероятность дождей исключена. Утром температура составит +19,2°C, днем повысится до +23,4°C, а вечером ожидается +20,5°C. Ветер преимущественно северо-восточный, влажность 97%.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозирует, что в среду восток области сможет перешагнуть отметку в +25°С, и после этого температура в регионе будет и дальше повышаться.

«В четверг при поступлении более прогретых масс станет даже жарковато — по области (теплее всего, как обычно, в центре и на востоке) до +25...+27°С, при этом там же будут возможны дожди с вероятностью гроз при подходе холодного фронта, — сообщают метеорологи. — В пятницу — вновь умеренно (предварительно, +22...+24°С). На выходные обстановка может быть подпорчена североатлантической депрессией, которая хоть и расположится у берегов Скандинавии, но сможет „закачать“ нам более холодный воздух (в дневные часы сейчас модели видят около +19...+23°С на входные), принести периодические осадки и существенное усиление градиентного ветра, что явно может стать препятствием для купания и пляжного отдыха, хотя и масштабных „заливов“ и штормовых ветров (до 20 м/с и более) модели не ожидают».