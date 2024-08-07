Укреплять руины кирхи в Ярославском для «зимовки» намерены силами добровольцев

Для укрепления осыпающихся руин кирхи Шёнвальде в поселке Ярославское Гурьевского района не удалось найти профессиональных реставраторов. О об этом сообщила главный госинспектор Службы охраны объектов культурного наследия Мария Страхова, являющаяся также куратором возрождения этой кирхи. По словам Страховой, выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для исторического объекта можно с помощью обучения волонтеров.



«В разгар строительного сезона нам не удалось найти профессионалов, которые за доступные нам средства готовы укрепить руины стен, которые стремительно осыпаются, после того, как мы их откопали, — написала Страхова в телеграм-канале, посвященном восстановлению кирхи. — Но мы не унываем, и есть идея, как с чистой совестью оставить кирху зимовать. Со среды мы начнём эту работу бригадой добровольцев!»

Волонтерам, по словам Страховой, необходимо будет «укреплять швы и заделывать дыры камнями и раствором».

«У кого есть возможность в августе и сентябре какое-то время посвящать реставрации — прошу дать о себе знать, — добавила она. — Напишите, пожалуйста, о своих намерениях, чтобы я подготовила достаточное количество материалов, инструментов и еды».

Первый мастер-класс назначен на среду, 7 августа. Он пройдет в 10:00 под руководством -реставратора Сергея Буханова.

Напомним, что работы по восстановлению кирхи силами добровольцев начались в августе 2023 года.