Укреплять руины кирхи в Ярославском для «зимовки» намерены силами добровольцев

Укреплять руины кирхи в Ярославском для «зимовки» намерены силами добровольцев
Фото предоставлено Марией Страховой
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Для укрепления осыпающихся руин кирхи Шёнвальде в поселке Ярославское Гурьевского района не удалось найти профессиональных реставраторов. О об этом сообщила главный госинспектор Службы охраны объектов культурного наследия Мария Страхова, являющаяся также куратором возрождения этой кирхи. По словам Страховой, выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для исторического объекта можно с помощью обучения волонтеров.

«В разгар строительного сезона нам не удалось найти профессионалов, которые за доступные нам средства готовы укрепить руины стен, которые стремительно осыпаются, после того, как мы их откопали, — написала Страхова в телеграм-канале, посвященном восстановлению кирхи. — Но мы не унываем, и есть идея, как с чистой совестью оставить кирху зимовать. Со среды мы начнём эту работу бригадой добровольцев!»

Волонтерам, по словам Страховой, необходимо будет «укреплять швы и заделывать дыры камнями и раствором».

«У кого есть возможность в августе и сентябре какое-то время посвящать реставрации — прошу дать о себе знать, — добавила она. — Напишите, пожалуйста, о своих намерениях, чтобы я подготовила достаточное количество материалов, инструментов и еды».

Первый мастер-класс назначен на среду, 7 августа. Он пройдет в 10:00 под руководством -реставратора Сергея Буханова.

Напомним, что работы по восстановлению кирхи силами добровольцев начались в августе 2023 года.

Кирха в поселке Шёнвальде (довоенное название поселка Ярославское — прим. «Нового Калининграда») была построена в XIV веке. Последняя ее реставрация, по данным портала Prussia39, проводилась в 1864 году. Два нижних этажа башни кирхи сложены из валунов и сохранились с орденских времен. С востока была пристроена ризница, с северной стороны — притвор. На сегодняшний день объект уцелел частично. 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

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