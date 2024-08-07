Эксперты подсчитали среднюю стоимость тура выходного дня в Калининград

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Средняя стоимость поездки выходного дня в Калининград у туристов по итогам 2024 года может составить 8,7 тыс. рублей без учёта расходов на дорогу. Увеличение расходов потребителей на короткие поездки может оказаться минимальным за последнее время — 4,5% против 10,3% годом ранее. Об этом сообщил «Коммерсант».

Замедление темпов роста стоимости поездок выходного дня происходит на фоне общего сокращения динамики увеличения внутреннего турпотока, объяснил динамику вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По словам эксперта, число бронирований внутри страны сократилось в среднем на 10%, вынудив отельеров в ряде случаев снижать стоимость размещения. Эксперты также отметили, что путешественники стали чаще выбирать более бюджетные средства размещения и отказываться от экскурсий.

Ранее министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщал, что Калининградская область занимает третье место среди регионов СЗФО по объему турпотока (после Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Напомним, что в 2023 году Калининградская область обновила собственный рекорд по количеству туристов. Тогда регион посетили более 2 млн 50 тысяч человек.


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