Минобрнауки утвердило проект единого учебника по истории для студентов

На заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки был утверждён единый вузовский учебник по истории России для студентов неисторических специальностей. Основной акцент в новом учебнике сделан на событиях Великой Отечественной войны, «русской весне» и специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новейшая история России рассматривается в контексте внешнеполитических событий, таких как расширение НАТО, ввод российский войск на территорию Украины и введение западных санкций. В документе рекомендуется «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

Представители Минобрнауки сообщили, что учебник дополнят «отраслевые модули» по истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, медицины и культуры для студентов соответствующих специальностей. Для учебника также подготовлена хрестоматия, в которую вошли 150 исторических источников, иллюстрирующих основные этапы отечественной истории.

Директор Службы внешней разведки РФ и глава РИО Сергей Нарышкин предложил исключить из концепции и учебного пособия дополнительные разделы по всемирной истории. По его словам, практика показала, что с этими разделами, курс получается «перегруженным, а материал по всеобщей истории не осваивается или осваивается, но плохо». В итоге совет одобрил и проект учебника, и сокращение разделов по всемирной истории.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения подготовил новый учебник по истории для 11-х классов, в котором содержатся главы о специальной военной операции на Украине.