Минобрнауки утвердило проект единого учебника по истории для студентов

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На заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки был утверждён единый вузовский учебник по истории России для студентов неисторических специальностей. Основной акцент в новом учебнике сделан на событиях Великой Отечественной войны, «русской весне» и специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новейшая история России рассматривается в контексте внешнеполитических событий, таких как расширение НАТО, ввод российский войск на территорию Украины и введение западных санкций. В документе рекомендуется «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

Представители Минобрнауки сообщили, что учебник дополнят «отраслевые модули» по истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, медицины и культуры для студентов соответствующих специальностей. Для учебника также подготовлена хрестоматия, в которую вошли 150 исторических источников, иллюстрирующих основные этапы отечественной истории.

Директор Службы внешней разведки РФ и глава РИО Сергей Нарышкин предложил исключить из концепции и учебного пособия дополнительные разделы по всемирной истории. По его словам, практика показала, что с этими разделами, курс получается «перегруженным, а материал по всеобщей истории не осваивается или осваивается, но плохо». В итоге совет одобрил и проект учебника, и сокращение разделов по всемирной истории.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения подготовил новый учебник по истории для 11-х классов, в котором содержатся главы о специальной военной операции на Украине.

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