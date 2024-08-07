В Немане вокруг школы № 2 решили установить охранную зону памятника

В Немане вокруг школы № 2 решили установить охранную зону объекта культурного наследия. Она располагается в зданиях ансамбля аграрной школы, признанной памятником культурного наследия. Проект приказа подготовила Служба государственной охраны ОКН, документ размещён на сайте правительства Калининградской области.

Согласно приказу, в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль аграрной школы» запрещается возведение объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с увеличением размеров. В проекте также запрещают размещение объектов I и II категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и производственных предприятий в связи с повышенными грузовыми потоками. Помимо этого, ограничения коснутся рекламных конструкций, временных построек и объектов, телевизионных антенн и так далее. Это касается и самовольной вырубки и посадки деревьев, загрязнения почв, грунтовых и подземных вод, прокладки линий электропередач. Школа расположена в Немане на улицах Октябрьская и Советская.

Ансамбль аграрной школы — комплекс зданий аграрной школы, построенный в начале 20-го века и получивший статус объекта культурного наследия регионального значения. Согласно сайту Prussia39.ru, ансамбль имеет два корпуса. В первом — северо-восточном учебном корпусе — два этажа с мансардой в эклектичном стиле. Там же размещается административно-учебный корпус средней общеобразовательной школы № 2. Второй — юго-западный корпус — представляет собой двухэтажное здание с мансардой и ризалитами в стиле «модерн». Ранее глава региональной Службы охраны памятника Евгений Маслов заявил о разработке проекта охраны ансамбля аграрной школы в Немане.