Под Гурьевском начали производить отечественные стимуляторы роста растений

В посёлке Ушаково Гурьевского округа начали производить стимуляторы роста растений естественного происхождения. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Всего в производство удобрений вложили 77 млн рублей. По словам властей округа, первые тестирования пройдут в Ростовской области. После этого стимуляторы отправятся на экспорт, предположительно, в Турцию и Молдову. Отмечается, что производство таких удобрений в Гурьевском округе станет первым отечественным.

«Производство новых удобрений — экологически безопасный процесс, основанный на переработке торфа. Технология заключается в том, что торф разделяется на молекулярные составляющие и затем концентрируется в жидкие препараты для растениеводства», — рассказали в пресс-службе.