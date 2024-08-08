Погода в Калининграде 8 августа

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Погода в Калининграде 8 августа

В четверг, 8 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, вероятность осадков составляет 59%. Максимальная температура воздуха днём +27°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт.ст. Относительная влажность 80%. Температура воды: 19.4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +26°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +16°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается облачная погода с небольшим дождём. Максимальная температура воздуха днём +24,4°С, ночью — до +17,7°С. Влажность — до 100%.

Как сообщили метеорологи в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «на линии неустойчивости перед холодным атмосферным фронтом дожди и грозы будут вероятнее <...> на западе и юго-западе региона к вечеру, а температура днём по области поднимется до +25...+27°С».

Согласно оперативному ежедневному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области регионального управления МЧС России, к вечеру на территории региона ожидаются кратковременный дождь, гроза и ускорение ветра до 14 м/с. Воздух может прогреться до +28°С. Видимость составит 3-7 км. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 1,5 м, у побережья Калининградской области 0,5 м.

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