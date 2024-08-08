На Сельме 1 сентября планируют перекрыть несколько улиц

На Сельме 1 сентября планируют перекрыть несколько улиц
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Для обеспечения безопасности проведения ХХХVII традиционного массового велопробега власти Калининграда планируют 1 сентября временно закрыть для движения транспорта часть уличной сети в Северном микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 9 до 11 часов ограничение коснётся маршрута: Дворец спорта «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова. С 16 до 18 часов перекроют движение в обратном направлении: ул. Ген. Челнокова — ул. Елизаветинская — ул. Согласия — ДС «Янтарный», уточнили в пресс-службе.

Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта, а также за привлечение волонтёров возложена на организатора, ГАУ КО «ЦСП СК».

В Зеленоградске движение будет ограничено с 12 до 15:30 по маршруту: ул. Железнодорожная — Приморский проезд — ул. Приморская.

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