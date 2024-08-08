Дорожники заявили о полном перекрытии трассы Калининград — Гвардейск

Федеральную трассу А-229 на участке от Калининграда до Гвардейска собираются перекрыть почти на час. Ограничение движения хотят ввести вечером в пятницу, 9 августа. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в четверг, 8 августа.

Учреждение отметило, что федеральную дорогу А-229 от Калининграда до границы с Литвой перекроют в Гвардейском районе, на 21 км трассы. На момент ограничений там будут стоять дорожные знаки. Движение по дороге закроют почти на час, однако с временным промежутком: с 19:00 до 19:25 и с 20:10 до 20:35. Такие меры необходимы для проведения монтажных работ. Отмечается, что в эти часы трасса будет недоступна для проезда в обе стороны.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-229 в обоих направлениях одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — заявил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.