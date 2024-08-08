Калининградстат подсчитал, сколько жителей региона занимались спортом в 2023-м

Численность занимающихся спортом в Калининградской области в 2023 году составила 518,6 тыс. человек, что на 48,7 тыс. больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает Калининградстат.

Помимо этого, в регионе продолжается рост объёма платных спортивных услуг. В 2023 году он составил 1510,9 млн рублей. Как сообщает Калининградстат, на рынке платных услуг спорта и физкультуры с 2017 года наблюдалось незначительное снижение, перешедшее весной 2020-го в падение, вызванное пандемией коронавируса. В результате индекс физического объёма платных услуг физкультуры и спорта по сравнению с 2019-м снизился на 40,3%. Однако в 2021 году рост возобновился и продолжился в последующие два года.

По оперативным данным, в первом полугодии 2024 года объём платных спортивных услуг в Калининградской области составил 793 млн рублей. По этому показателю на душу населения регион находится на четвёртом месте в Северо-западном федеральном округе — 1462,5 рублей. На первых местах расположились Санкт-Петербург (2976,8 рублей), Мурманская область (2840,3 рублей) и Ленинградская область (2482,4 рублей).