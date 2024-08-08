На базе неокампуса БФУ им.Канта возвели второе общежитие

В общежитии № 2 на территории неокампуса Балтийского федерального университета завершилось устройство наружных стен и перегородок. Об этом сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единого заказчика в сфере строительства»,

Сейчас в здании ведутся отделочные работы, а также обустройство фасадов и кровли и остекление. Предполагается, что в новом общежитии смогут разместить 1606 студентов. В нём также предусмотрены коворкинги, фудкорты и рекреационные зоны.

Помимо этого, в здании общежития № 1 строители завершили монолитные работы. «Площадь нового общежития для студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта составляет более 33 тыс. кв. метров. В августе 2024 года строители завершили его возведение. В настоящее время в здании специалисты выполняют кладочные работы, а также устройство внутренних инженерных коммуникаций», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что на территории главного корпуса Балтийского федерального университета на ул. Невского завершилось строительство двух корпусов. Речь идет о зданиях, возведенных на территории перед административным корпусом и зданием Института высоких технологий. Их открыли накануне Международного Кантовского конгресса, который проходит в БФУ с 22 по 25 апреля.