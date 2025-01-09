В общежитии на базе неокампуса БФУ завершено устройство кровли

В здании общежития № 2, которое возводят на территории кампуса «Кантиана» в Калининграде, строители завершили работы по устройству кровли. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«В настоящее время на объекте специалистами выполнены все работы по устройству кровли. Также завершаются монтаж светопрозрачных конструкций, внутренние отделочные работы, устройство фасадов и внутренних инженерных систем. Кроме того, подходит к концу установка наружных стен и перегородок», — сообщает пресс-служба.

Площадь нового общежития составляет более 20 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируют в 2025 году. В здании разместят жилые, административные и вспомогательные помещения, полностью оборудованные для маломобильных групп населения, а также коворкинги, рекреационные и фитнес-зоны и фудкорт.

В сентябре 2024 стало известно, что общежития в неокампусе БФУ им. Канта планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. В августе 2024 на базе неокампуса возвели второе общежитие.