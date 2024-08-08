Приставы помогли калининградской фирме получить 2,6 млн за поставленный товар

Калининградские приставы приняли меры принудительного взыскания, чтобы восстановить права добросовестного поставщика и вернуть ему деньги за поставленный товар. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Заказчик приобрел у компании, занимающейся оптовыми поставками овощей и фруктов, крупную партию маринованных огурцов. Обе организации зарегистрированы в Калининграде. Товар был доставлен покупателю, но не оплачен полностью, в связи с чем образовался долг 2,6 млн рублей. Арбитражный суд встал на сторону поставщика и вынес решение о взыскании с покупателя денег в полном объеме. Однако должник не торопился выполнять решение суда.

По истечении срока, отведенного для добровольного погашения задолженности, приставы наложили арест на счета организации. Поскольку денег оказалось достаточно для полной оплаты долга, требуемая сумма была списана со счетов и поступила на депозитный счет отделения. Деньги уже направлены взыскателю, его права восстановлены.