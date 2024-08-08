Приставы помогли калининградской фирме получить 2,6 млн за поставленный товар

Все новости по теме: Долги

Калининградские приставы приняли меры принудительного взыскания, чтобы восстановить права добросовестного поставщика и вернуть ему деньги за поставленный товар. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Заказчик приобрел у компании, занимающейся оптовыми поставками овощей и фруктов, крупную партию маринованных огурцов. Обе организации зарегистрированы в Калининграде. Товар был доставлен покупателю, но не оплачен полностью, в связи с чем образовался долг 2,6 млн рублей. Арбитражный суд встал на сторону поставщика и вынес решение о взыскании с покупателя денег в полном объеме. Однако должник не торопился выполнять решение суда.

По истечении срока, отведенного для добровольного погашения задолженности, приставы наложили арест на счета организации. Поскольку денег оказалось достаточно для полной оплаты долга, требуемая сумма была списана со счетов и поступила на депозитный счет отделения. Деньги уже направлены взыскателю, его права восстановлены.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter