Глава СКР потребовал возбудить дело против водителя, сбившего ребенка в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о травмировании малолетней в результате ДТП в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В приёмную главы СКР обратилась калининградка, чья дочь серьезно пострадала в ДТП. Женщина рассказала, что в октябре прошлого года мужчина сбил десятилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка получила многочисленные переломы, ей потребовалось несколько операций, в том числе в столичных медучреждениях. До настоящего времени школьница передвигается только с помощью инвалидной коляски или костылей и нуждается в реабилитации, ей установлена инвалидность. При этом водитель понес лишь административное наказание в виде штрафа.

Александр Бастрыкин дал указание региональному СК возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.