На строительство двух котельных в приграничной зоне выделили свыше 150 млн руб.

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На строительство двух котельных в приграничной зоне выделили свыше 150 млн руб.

На строительство двух котельных в Немане и Багратионовске выделили 174 млн рублей. Власти муниципалитетов готовятся объявить два конкурса по поиску подрядчиков, следует из информации, размещённой на сайте областного «Центра торгов».

В Немане планируется строительство газовой котельной. Она расположится на улице Победы, 31. На её возведение выделили 121,5 млн рублей. Финансирование разделено на два года: в 2024 на строительство направят 55,5 млн рублей, в 2025 — 65,9 млн рублей.

На котельную в Багратионовске выделили 53,1 млн рублей. Её планируется построить на улице Багратиона. Финансирование также разделено на два года: в 2024 — 26 млн рублей, в 2025 27 млн рублей.

В конце ноября 2023 года стало известно, что областные власти планируют потратить 1,2 миллиарда рублей на создание семи газовых котельных в Балтийске, Немане и Полесске.

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