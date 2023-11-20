Облвласти планируют потратить 1,2 млрд рублей на строительство семи газовых котельных в регионе

Областные власти планируют потратить 1,2 миллиарда рублей на создание семи газовых котельных в Балтийске, Немане и Полесске. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября, министр финансов Калининградской области Виктор Порембский во время публичных слушаний регионального бюджета на 2024-2026 года.



«Приоритет связан с газификацией и теплоснабжением. Это строительство газовых котельных, около 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в следующие три года на семь таких котельных: в Балтийске, Немане и Полесске. Также предусмотрено проектирование газовых котельных в Нестерове и Советске», — сообщил министр финансов.

Напомним, газопровод в Балтийск тянут двенадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале прошлого года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.

В августе 2023 года стало известно, что к строительству газовых котельных в Балтийске пока не приступали.

Губернатор Антон Алиханов утверждал, что строительно-монтажные работы на газопроводе должны завершиться в ноябре, а для строительства котельных уже выбраны подрядчики.