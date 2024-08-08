Горвласти уточнили число брошенных автомобилей в Калининграде

Горвласти уточнили число брошенных автомобилей в Калининграде
Фото пресс-службы мэрии
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда продолжают решать проблему бесхозных автомобилей, брошенных владельцами во дворах и на городских улицах. Об этом в своем телеграм-канале рассказала сити-менеджер Елена Дятлова.

«В этом году провели 7 заседаний комиссии по признанию транспортных средств брошенными. По результатам работы комиссии 130 машин признаны брошенными, из них 26 перемещено на специализированный пункт временного хранения; 67 собственники самостоятельно переместили с улиц Калининграда; 37 автомобилей пока так и стоят в городе, но с собственниками ведут работу по добровольному перемещению», — рассказала Елена Дятлова.

Также она уточнила, что в августе 7 автомобилей переместили в специализированный пункт временного хранения с улиц Генерала Павлова, Фрунзе, Энгельса, Ленинского и Московского проспектов, переулка Иртышского.

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