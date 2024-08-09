Погода в Калининграде 9 августа

Погода в Калининграде 9 августа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в пятницу, 9 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков (вероятность дождя, по данным Гидрометцентра России, 0%). При этом Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды допускает вероятность небольшого дождя на всей территории региона днем и умеренного дождя — ночью. Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутых Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +23-24°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, слабый, около 2 метров в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

На побережье днём будет всего на градус прохладнее, а на востоке региона в дневные часы традиционно теплее всего. В частности, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске обещают +25°C днём и около +16°C ночью. Ночные температуры на побережье из-за прогревшегося моря будут чуть выше — около +18°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в пятницу будет облачно и без дождей. Утром температура составит +20,6°C, днем повысится до +23,9°C, а вечером ожидается +24,3°C. Ветер с юго-западного будет меняться на южный, влажность 96%.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» считает, что в пятницу в регионе установится комфортная температура на территории всего региона, и в дневные часы ожидается около +22...+24°С (на побережье и западе — прохладнее, на востоке — теплее).

«В ночные и утренние часы по области ожидаются периодические дожди, не исключены локальные грозы (в утренние часы и до полудня осадки преимущественно в восточной и северной части региона). В дневные часы (после полудня) в Калининграде и области переменная облачность и без существенных осадков. Вместе с тем, в вечерние часы (после 18-19:00) вновь ожидаются дожди, которые начнутся прежде всего на западе области. Ветер в течение суток преимущественно западный (к вечеру переменный на юго-западный), 4-8 м/с, поздним вечером на побережье порывистый (до 9-13 м/с)», — добавляют эксперты.

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