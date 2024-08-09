«Победа» в августе планирует выполнить рекордное количество рейсов в регион

Лоукостер «Победа» в августе 2024 года планирует выполнить рекордное количество рейсов в Калининград — 346. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023-го, и в четыре раза больше, чем в 2019-м до пандемии, сообщает пресс-служба компании.



В июле 2024 года «Победа» выполнила 315 рейсов в Калининград и перевезла свыше 116 тыс. пассажиров, что на четверть больше аналогичного показателя прошлого года. Сейчас лоукостер выполняет рейсы в регион из аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» в Москве, а также из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 1 августа увеличивает частоту полётов из Санкт-Петербурга в Калининград в пиковый сезон спроса. В течение месяца компания будет выполнять четыре рейса в сутки.