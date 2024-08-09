Калининградцы стали в полтора раза чаще покупать элементы умного дома

Калининградцы в первом полугодии 2024 стали в полтора раза чаще покупать устройства для умного дома. Об этом свидетельствуют данные, приведённые в отчете аналитиков сервиса «Авито».

Специалисты изучили продажи с января по июнь 2024 и сравнили их со статистикой аналогичного периода 2023. «Продажи устройств для умного дома за год выросли на 49%, причем в ресейле их покупали чаще на 13%, а новые — на 79%. В топе по доле продаж — умные колонки, роботы-пылесосы и системы умного дома. Значительнее всего выросли продажи умных колонок — в 2 раза. Цены на различные датчики для умного дома за год снизились на 8%», — отметили аналитики.

По их словам, в перечень самых популярных у калининградцев устройств вошли умные колонки, роботы-пылесосы, сама система умного дома (розетки, электрозамок, электропривод для штор и т.д.), умные лампы и умные датчики. Последние, несмотря на свою небольшую долю в топ-5 устройство по популярности, имеют приемлемую стоимость. Специалисты подчёркивают, что цена на них зависит от типа.

«Так, умный датчик дыма можно купить за 299 рублей, а датчик протечки — за 389 рублей. А вот датчик качества воздуха, может стоить 4 000 рублей и дороже. За последний год цены на все датчики в среднем снизились на 8%», — резюмировали в релизе.

Система умного дома есть в самой дорогой квартире России, находящейся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Она находится на улице Артиллерийской в Калининграде. Недвижимость площадью более 200 кв. м. стоит 400 млн рублей.