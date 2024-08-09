В калининградском центре занятости рассказали, сколько можно получить на стройке

В калининградском центре занятости рассказали, сколько можно получить на стройке
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Центр занятости Калининградской области составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в строительной отрасли, размещенных на портале «Работа России». По данным биржи труда, самую высокую зарплату могут получить кровельщики. Некоторые работодатели готовы предложить таким соискателям до 150 тысяч рублей в месяц.

«Соискатель с инженерно-строительным образованием может найти вакансию с зарплатой в районе 100 — 140 тысяч рублей, — добавляет пресс-служба центра занятости. — Ровно посередине разместилась вакансия отделочника-универсала с зарплатным предложением 100 — 120 тысяч рублей».

На четвертом и пятом месте машинист экскаватора (водителю с соответствующей категорией прав обещают платить 80 — 100 тысяч рублей) и подсобный рабочий (один из работодателей предлагает от 60 до 90 тысяч рублей).

Ранее аналитики сервиса «Авито. Работа» сообщили, что в регионе список самых высокооплачиваемых рабочих профессий возглавили водители такси. Оплата их труда по сравнению с июлем прошлого года выросла на 16%.

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