В калининградском центре занятости рассказали, сколько можно получить на стройке

Центр занятости Калининградской области составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в строительной отрасли, размещенных на портале «Работа России». По данным биржи труда, самую высокую зарплату могут получить кровельщики. Некоторые работодатели готовы предложить таким соискателям до 150 тысяч рублей в месяц.

«Соискатель с инженерно-строительным образованием может найти вакансию с зарплатой в районе 100 — 140 тысяч рублей, — добавляет пресс-служба центра занятости. — Ровно посередине разместилась вакансия отделочника-универсала с зарплатным предложением 100 — 120 тысяч рублей».

На четвертом и пятом месте машинист экскаватора (водителю с соответствующей категорией прав обещают платить 80 — 100 тысяч рублей) и подсобный рабочий (один из работодателей предлагает от 60 до 90 тысяч рублей).