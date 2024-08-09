Таксисты возглавили рейтинг самых оплачиваемых рабочих специальностей в регионе

Таксисты возглавили рейтинг самых оплачиваемых рабочих специальностей в регионе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Водители такси возглавили список самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Калининграде. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито. Работа».

В релизе отмечается, что востребованность рабочих специальностей в регионе растёт, для дефицитных сотрудников увеличивают зарплатные предложения. Плата для таксистов по сравнению с июлем прошлого года сейчас выросла на 16%.

«Результаты исследования показали: в Калининграде самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя такси — 150 167 рублей в месяц при полной занятости», — приводят аналитики такие данные.

Специалисты отметили, что на втором месте расположились курьеры, предложение по зарплате у которых составило 137,2 тыс. рублей при полном рабочем дне. Третье место — у водителей самосвалов. Им предлагали в среднем 89,4 тыс. рублей.

В начале августа Калининградстат сообщил, что среднем в мае 2024 года больше всего в Калининградской области получали работники, занятые в сфере рыболовства, добыче полезных ископаемых и деятельности финансирования и страхования.

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