Таксисты возглавили рейтинг самых оплачиваемых рабочих специальностей в регионе

Водители такси возглавили список самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Калининграде. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито. Работа».

В релизе отмечается, что востребованность рабочих специальностей в регионе растёт, для дефицитных сотрудников увеличивают зарплатные предложения. Плата для таксистов по сравнению с июлем прошлого года сейчас выросла на 16%.

«Результаты исследования показали: в Калининграде самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя такси — 150 167 рублей в месяц при полной занятости», — приводят аналитики такие данные.

Специалисты отметили, что на втором месте расположились курьеры, предложение по зарплате у которых составило 137,2 тыс. рублей при полном рабочем дне. Третье место — у водителей самосвалов. Им предлагали в среднем 89,4 тыс. рублей.