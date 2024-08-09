Минтранс РФ поддержал идею ограничить полёты для авиадебоширов

Министерство транспорта Российской Федерации поддержало идею ограничения полётов для авиадебоширов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 9 августа.

Отмечается, что инициативу выдвинули депутат Госдумы Надежда Школкина и авиакомпания «Аэрофлот». «Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений», — говорится в сообщении Минтранса.

В начале июля стало известно, что в Госдуму поступил проект закона об увеличении штрафов для нарушителей правил безопасности в самолётах. Размер штрафов в зависимости от вида противоправных действий предлагалось увеличить до 3-12 тысяч рублей.

По данным Главного управления на транспорте МВД РФ, в 2023 году было составлено свыше 15,5 тысяч административных протоколов за несоблюдение требований безопасности. Из них 7,7 тысяч связаны с мелким хулиганством, с нахождением в нетрезвом виде — 6,7. За курение на борту самолёта штраф был выписан 690 пассажирам, за невыполнение распоряжений командира воздушного судна — 319. В целом количество деструктивных пассажиров в прошлом году выросло на 11%.