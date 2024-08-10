Погода в Калининграде 10 августа

Днем в субботу, 10 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, вероятны осадки. Максимальная температура воздуха составит +22°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, ветер западный, с порывами до пяти метров в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске днем ожидается +19°C, ночью +18°C. На востоке области до +24°C днём, ночью +14°C. На всей территории региона возможны дожди: днём — слабые, ночью — от умеренных до сильных.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно. Температура утром +18,4°C, дождь. Днем +20,3°C, вечером +19,6°C.