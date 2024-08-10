Полиция выявила незаконную деятельность палаточного лагеря под Зеленоградском. Стихийный городок отдыхающие организовали с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 10 июня.

Правоохранители узнали об организации палаточного лагеря из сообщений в СМИ и информации в интернете. На проверку этого факта вышли сотрудники зеленоградского отделения полиции. Помимо незаконной организации места отдыха, организаторы городка перегородили проход к пляжу, обмотав деревья верёвкой.

Сообщается, что палаточный лагерь разбили с нарушением установленных требований пожарной безопасности. В нём, по версии правоохранителей, разжигали костры. Собранные материалы, как отмечает пресс-служба калининградского УМВД, передадут органам государственного пожарного надзора МЧС России.

«Полицейские провели разъяснительные беседы с любителями „дикого“ отдыха. Верёвки, мешающие проходу к морю, были срезаны самими отдыхающими», — говорится в сообщении.

Пляж в Малиновке является официальным местом для купания в море в Зеленоградском округе. Его протяжённость составляет 350 метров. Он прошёл классификацию в соответствии с правилами, утвержденными приказом федерального агентства по туризму, и получил высшую категорию «Синий флаг».