В Калининграде в июле снизился спрос на долгосрочную аренду квартир

В Калининграде в июле снизился спрос на долгосрочную аренду квартир
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в июле снизился спрос на долгосрочную аренду квартир. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Вывод сделан на основе сравнения последних данных с отчётом за июнь 2024 года. Отмечается, что в среднем по России спрос в этом сегменте вырос на 11%. Из исследованных специалистами 34 городов спрос на долгосрочную аренду вырос в 32 из них. В их числе нет Калининграда, отмечают статистики.

«Калининграде за этот период спрос незначительно снизился — на 2%», — говорится в отчёте сервиса.

Аналитики привели также стоимость средней месячной аренды квартиры. По словам специалистов, за месяц она не изменилась, а её снижение зафиксировано только в Омске и Севастополе (по −4%). В Калининграде за съём квартиры просят в среднем 35 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры сдаются в Москве и Петербурге (в среднем 80 и 40 тыс. в месяц соответственно), самые доступные ставки по аренде зафиксированы в Кирове, Брянске, Ульяновске и Ярославле.

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